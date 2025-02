SP: endividados têm agora atendimento presencial e individual gratuito

A partir desta segunda-feira (24), os consumidores endividados em São Paulo podem consultar e negociar seus débitos gratuitamente em qualquer uma das 1.387 agências dos Correios no estado. A ação, que vai até 31 de março, faz parte de parceria entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Serasa, Correios e 1.456 empresas para conter a alta da inadimplência.

Segundo o Serasa, em todo o Brasil, há mais de 74 milhões de negativados, sendo 17,4 milhões em São Paulo.

Para obter o atendimento, o consumidor deve apresentar um documento oficial com foto para conferir as ofertas disponíveis, escolher as contas deseja pagar e decidir entre pagar à vista ou parcelar conforme o orçamento. Os descontos podem chegar a 99%, com pagamento com Pix, parcelamento em até 72 vezes e limpeza do nome na hora. O atendimento estará disponível em todo o país.

De acordo com o Serasa, 602 milhões de ofertas estão disponibilizadas no país por bancos, financeiras, empresas de telefonia e internet, lojas e varejo, faculdades e concessionárias de contas básicas, como água, energia e gás. Em São Paulo, há um total de 190 milhões de dívidas com percentuais de descontos concedidos especialmente para esta edição do Feirão Limpa Nome.

“A rede humanizada e capilarizada dos Correios novamente está à disposição das brasileiras e brasileiros que necessitam de um apoio mais próximo para esse serviço tão importante oferecido pela Serasa. Nossa equipe está treinada para ajudar os cidadãos que querem resolver suas pendências financeiras com um atendimento prático e rápido”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Mais informações podem ser obtidas no site do Serasa e nas redes sociais da plataforma.