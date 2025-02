Ampliação do acesso ao esporte será prioridade da CEsp, afirma Leila

Eleita na quarta-feira (19) para presidir a Comissão de Esporte (CEsp) pelos próximos dois anos, a senadora Leila Barros (PDT-DF) reafirmou a importância do esporte na vida dos jovens, especialmente daqueles mais vulneráveis. Em entrevista concedida à TV Senado, asenadora — ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica — revelou que assumir a presidência da comissão representa "a realização de um grande sonho".

—Eu sei da importância do esporte. Sou a materialização do que ele pode promover na vida de um jovem. Sou filha de um mecânico e de uma dona de casa. Tenho consciência do que o esporte promoveu na minha vida e do que ele faz até hoje na vida dos jovens, principalmente daqueles mais vulneráveis— declarou.

A senadora ressaltou que a CEsp, sob sua liderança, não se limitará ao esporte de alto rendimento e terá abordagem "abrangente". Leila garantiu que a pauta da comissão também incluirá temas fundamentais para a base do esporte, como o acesso à atividade física nas escolas e nas comunidades. Ela avaliou ser necessário fortalecer o esporte nas escolas para que a prática esportiva chegue a todos, especialmente aos mais necessitados.

—O esporte não só promove a cidadania e a qualidade de vida, mas também impacta positivamente em áreas como educação, saúde e segurança pública. Vamos tratar do esporte desde os primeiros anos até a pessoa idosa. É uma pauta rica, ampla e diversa, que, na minha visão, precisa de mais cuidado e atenção—destacou ela.

Leila disse estar motivada com o novo desafio à frente da CEsp. De acordo com ela, a comissão, que é uma das mais recentes do Senado (foi criada em 2023) pode fazer a diferença.

—Apesar de a comissão ser pequena, ela tem potencial para gerar debates e avanços importantes para o esporte no Brasil. Meu compromisso é o de promover mudanças significativas na área, com foco no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social— concluiu.