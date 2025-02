Palmeira das Missões: Júri do assassinato de contadora é adiado

Previsto para começar em 27 de fevereiro, o júri do caso Sandra Mara Lovis Trentin, contadora de Palmeira das Missões, encontrada morta em 2018, foi adiado.

Conforme o Ministério Público (MP-RS), o motivo do adiamento tem a ver com a desistência do advogado de defesa de Paulo Ivan Baptista Landfeldt – acusado de ser o mentor do desaparecimento e assassinato de Sandra Mara Lovis Trentin e um dos réus do processo. O segundo réu é Ismael Bonetto, apontado como executor do crime.

A nova data do júri não foi agendada e depende da escolha de um novo advogado pelo réu. O julgamento acontecerá no Fórum de Palmeira das Missões.

O caso ganhou repercussão após janeiro de 2018, quando a contadora desapareceu depois de sair de casa em Boa Vista das Missões. O carro dela foi encontrado em Palmeira das Missões, último local onde foi vista com vida.

O mistério gerou mobilização até a confirmação da morte, com a localização dos restos mortais, um ano depois. A ossada estava em uma mata no limite com o Município de Condor.

Os dois réus seguem presos e negam envolvimento no homicídio.

