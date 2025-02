Plataforma de vaquinhas grátis já ajudou milhares de pessoas

A Donativa, uma das principais plataformas de crowdfunding, completa 12 anos de atuação. Desde sua criação beneficiou milhares de pessoas, apoiando projetos em 22 estados brasileiros.

A plataforma se destaca por ser uma das únicas "vaquinhas solidárias" que não cobra taxas ou comissões pela publicação de projetos beneficentes, repassando o valor total para os beneficiados. Além disso, as campanhas são verificadas. " Todos os projetos do site são verificados previamente, garantindo mais segurança e reduzindo riscos de fraudes, um problema comum nesse tipo de iniciativa", afirma Lindolfo, presidente da Donativa.

Um exemplo de impacto é o caso de Rhyshard, uma criança que nasceu sem braços e pernas. A mãe, Thaynara, relata que a ajuda foi fundamental para garantir os tratamentos e terapias para o filho: "O começo foi difícil, mas com o apoio de tantas pessoas que se uniram por ele, conseguimos superar. A Donativa foi essencial nesse período, trazendo dois anos de tranquilidade em meio às dificuldades", afirma. Hoje, Rhyshard tem sete anos.

O instituto é sem fins lucrativos, gerido por um Conselho de Administração voluntário. Conectando doadores a iniciativas que promovem impacto positivo em áreas como educação, saúde, esporte, cultura, sustentabilidade e inclusão social. A plataforma opera por meio de financiamento coletivo nas modalidades convencional, recorrente e Matchfunding.

Para garantir transparência, a Donativa conta com auditoria externa independente desde sua fundação, e é atualmente auditada pela Moore Stephens. Além disso, utiliza o sistema de pagamento do Pagar.Me, que segue as diretrizes de segurança do PCI Security Standards Council para proteção de dados sensíveis, sendo certificada com o selo Great Place to Work, reconhecido internacionalmente por promover culturas organizacionais.

A Donativa se mantém com o apoio de Empresas Amigas e Pessoas Físicas Amigas, que patrocinam o custeio do instituto. Essas parcerias garantem a continuidade do trabalho e são certificadas como apoiadoras oficiais da Donativa.

Para saber mais ou participar de uma campanha, basta acessar: www.donativa.org.br ou @dona.tiva no Instagram.