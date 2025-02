DESCUBRA SUA VANTAGEM NO TRADING COM A AXI NO MONEY EXPO MÉXICO 2025

SIDNEY, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A renomada corretora online de FX e CFD, Axi, anunciou sua participação no Money Expo México 2025, que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro no Centro Citibanamex.

Os participantes do evento terão a oportunidade de conhecer o Axi Select, o inovador programa de alocação de capital da Axi, projetado para impulsionar traders ambiciosos em sua jornada no trading. Além disso, poderão conhecer traders do Axi Select que estão no caminho para alcançar o marco de $1 milhão de dólares em financiamento. “Convidamos todos os traders a visitarem nossa equipe no estande 14 e descobrirem o futuro do trading com a Axi”, afirma Greg Rubin, Lider do programa Axi Select na Axi, que acrescenta: “Estamos animados para conectar com outros traders e mostrar os benefícios excepcionais do Axi Select. Nosso programa oferece zero taxas de registro, financiamento de capital de até $1.000.000 USD, a oportunidade de ficar com até 90% dos lucros e ferramentas avançadas para maximizar o potencial de trading.”

Além disso, os visitantes poderão explorar os programas de Introducing Broker (IB) e Afiliados da Axi ou conhecer mais sobre a forte parceria da corretora com o Manchester City, atual campeão da Premier League. As medalhas de campeão da Premier League estarão em exposição para fotos, e os participantes terão a chance de ganhar prêmios incríveis, incluindo camisas autografadas por jogadores e outros brindes exclusivos.

A Axi mantém uma sólida parceria com o Manchester City FC da Premier League, o Girona FC da LaLiga e o Esporte Clube Bahia do Brasil. Em 2023, também anunciou o jogador da seleção inglesa John Stones como seu Embaixador da Marca. Mais recentemente, a corretora foi reconhecida com o prêmio de "Inovador do Ano" no Dubai Forex Expo 2024, além de ser nomeada como "Melhor e Inovadora Mesa Propietária de trading" pela Finance Feeds.

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. CFDs têm um alto risco de perda de investimento. Em nossas operações com você, atuaremos como contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes na Austrália, Nova Zelândia, União Europeia e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Serviço.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading online de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato: [email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001048856)