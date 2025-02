Réu no caso Daiane Griá Sales é condenado a mais de 36 anos de prisão

Por volta das 17h35min desta sexta-feira (14/2), a juíza de Direito da Comarca de Coronel Bicaco, Ezequiela Basso Bernardi Possani, finalizou a leitura da sentença condenatória.

Dieison Corrêa Zandavalli, de 36 anos, acusado pela morte de Daiane Griá Sales, cumprirá pena de 36 anos e seis meses em regime inicialmente fechado. O réu foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado (6x) e estupro de vulnerável. Ele já estava preso preventivamente.

Segundo a investigação, a adolescente de 14 anos foi assassinada no dia 1º de agosto de 2021, numa lavoura no interior de Redentora. O corpo estava em um matagal e foi encontrado por um agricultor. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima foi estrangulada e morreu por consequência da asfixia.

Daiane Griá Sales era moradora da Terra Indígena do Guarita.

Primeiro dia de julgamento

Com aproximadamente uma hora de atraso em relação ao horário marcado, os trabalhos do júri iniciaram na manhã da quinta-feira (13/2) com o sorteio dos sete jurados. O Conselho de Sentença foi formado por quatro mulheres e três homens.

No primeiro dia aconteceu as oitivas das 11 testemunhas arroladas no processo e ainda o interrogatório do réu. O depoimento mais longo foi do delegado Vilmar Schaefer, que conduziu as investigações. Por cerca de duas horas, ele detalhou a investigação que chegou ao indiciamento do réu, trabalho realizado por uma força tarefa que reuniu policiais civis da região durante 40 dias.

A mãe da vítima também prestou depoimento, na condição de informante. Com auxílio de uma intérprete, por não ter fluência na Língua Portuguesa, a indígena disse que viu a filha pela última vez no sábado – a morte ocorreria na madrugada do domingo –, e que achava que ela voltaria logo, mas não voltou mais. Ela lembrou que foi avisada da morte por uma foto que lhe foi enviada, e não acreditou porque não reconheceu que era Daiane.

O primeiro dia de julgamento encerrou por volta das 21 horas, após o interrogatório do réu. O homem optou por responder somente as perguntas oriundas de sua defesa e dos jurados. Ele negou ter cometido os crimes dos quais é acusado. Contou que conheceu Daiane na quinta-feira, antes do dia dos fatos, ocasião que tomou cerveja com ela e teriam apenas se beijado e abraçado.

Segundo dia

O Tribunal do Júri recomeçou na manhã desta sexta-feira com os debates entre acusação e defesa. Cada parte teve 90 minutos para apresentar suas teses aos jurados. Houve ainda réplica por parte do Ministério Público e tréplica das advogadas do acusado.

Por volta das 16 horas, o Conselho de Sentença se reuniu para votação dos quesitos. Às 17h07min, a juíza de Direito Ezequiela Basso Bernardi Possani iniciou a prolação da sentença no Salão do Júri da Comarca de Coronel Bicaco.

