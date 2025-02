Em Pontal do Paraná tem caranguejo para todos os gostos

Pra quem espera ansiosamente pela temporada de caranguejos no litoral paranaense, Pontal do Paraná convida moradores e turistas de todo o Brasil para a 21ª edição do Festival do Caranguejo, que acontece de 2 a 28 de fevereiro. Com 16 estabelecimentos gastronômicos em reverência à culinária caiçara, o evento vai além do preparo tradicional do crustáceo, como hambúrguer de caranguejo, conchiglione, risoto, pastel, ceviche e até lula recheada com carne de caranguejo.

O festival, que teve origem no balneário de Shangri-lá, cresceu e hoje movimenta toda a cidade, fortalecendo a economia local e impulsionando o turismo gastronômico. O prefeito Rudão Gimenes destaca a relevância do evento para o município:

“O Festival do Caranguejo vai além da valorização da nossa gastronomia. Ele fortalece a economia local, movimenta o turismo e reforça a identidade cultural de Pontal do Paraná”.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Costa, também ressalta o impacto positivo da iniciativa:

“Estamos vendo um crescimento significativo do turismo gastronômico na região, e o Festival do Caranguejo é um grande exemplo disso. É gratificante ver tantos estabelecimentos inovando e oferecendo pratos diferenciados aos visitantes”.

Para os chefs e empresários do setor, o festival representa um desafio e uma oportunidade de inovação. A chef Jemima, do restaurante Caiçara da Neia, destaca a importância do evento para o segmento gastronômico:

“O festival dá um salto gastronômico na cidade. Ele lança um desafio para os restaurantes e chefs saírem da zona de conforto, enaltecendo nossa carreira e nossos estabelecimentos”.

Com pratos diversificados que exaltam a riqueza da culinária caiçara, o 21º Festival do Caranguejo segue como um dos principais eventos gastronômicos do litoral paranaense até 28 de fevereiro.

Para conferir a lista de restaurantes participantes e mais informações, basta acessar: https://festivalcaranguejopontalpr.com.br/