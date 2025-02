Júri do caso da indígena Daiane Griá Sales acontece hoje em Coronel Bicaco

Teve início na manhã desta quinta-feira (13/02) o julgamento do homem acusado pelo estupro e assassinato da indígena Daiane Griá Sales. O crime ocorreu em agosto de 2021, e o corpo da adolescente, de 14 anos, foi encontrado em uma lavoura no interior de Redentora. A jovem era moradora da Terra Indígena do Guarita.

Para garantir a segurança e a ordem no local, a Secretaria Municipal de Obras de Coronel Bicaco posicionou cavaletes em dois pontos da Avenida Francisco Manoel Diniz e na Rua Pedro Santa Helena, bloqueando a passagem de veículos em frente ao Fórum da Comarca de Coronel Bicaco. Ruas no entorno do Fórum estão fechados e somente veículos oficiais podem passar.

O bloqueio foi solicitado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Apenas viaturas e carros autorizados poderão trafegar na área restrita.

Presença de cerca de 60 indígenas que acompanham na Praça da cidade

O réu, de 36 anos, está preso preventivamente e responde pelos crimes de homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação, além de tentativa de assegurar a impunidade de outro crime, além do crime conexo de estupro de vulnerável.

A sessão do júri está sendo presidida pela juíza de Direito Ezequiela Basso Bernardi Possani, titular da Vara Judicial da Comarca de Coronel Bicaco. Corpo de Jurado formado por 4 mulheres e 3 homens.

Tribunal de Justiça disponibilizou um sistema de áudio para as pessoas que estão na praça ouvirem o julgamento.