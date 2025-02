Trânsito é interrompido na rua do Fórum onde ocorrerá o júri de acusado de matar indígena em Redentora

A Secretaria Municipal de Obras posicionou cavaletes em dois pontos da Avenida Francisco Manoel Diniz, e na Rua Pedro Santa Helena, para impedir a passagem de veículos em frente ao Fórum da Comarca de Coronel Bicaco. O bloqueio do trânsito foi solicitado pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS). Somente viaturas e carros autorizados poderão trafegar no perímetro delimitado.

O júri do homem acusado pelo estupro e morte da indígena Daiane Griá Sales começará às 8 horas desta quinta-feira (13/2). O fato ocorreu em agosto de 2021. O corpo da adolescente de 14 anos foi encontrado numa lavoura no interior de Redentora. A jovem era moradora da Terra Indígena do Guarita.

O réu, de 36 anos, está preso preventivamente, e responderá pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação, e para assegurar a impunidade de outro crime, somado ao crime conexo de estupro de vulnerável.

A sessão de julgamento será presidida pela juíza de Direito, Ezequiela Basso Bernardi Possani, titular da Vara Judicial da Comarca de Coronel Bicaco.

