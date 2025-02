Multinacionais apoiam iniciativa para impulsionar uso de IA na Europa

Mais de 60 grandes empresas multinacionais anunciaram, nesta segunda-feira (10), apoio a um projeto que busca posicionar a União Europeia entre os líderes globais em desenvolvimento e uso das ferramentas de inteligência artificial (IA), ao lado dos Estados Unidos e da China.

Batizada de Iniciativa dos Campeões Europeus em Inteligência Artificial (do inglês, EU AI Champions Initiative), a medida prevê um investimento conjunto de 150 bilhões de euros ao longo dos próximos cinco anos. Os recursos viriam, principalmente, de um grupo de 20 grandes investidores internacionais.

“Quando a Europa conseguir criar um quadro [regulatório] de IA transparente, estruturado e orientado à concorrência, com recursos viáveis e oportunidades de investimento, mais de 20 grandes grupos de investidores internacionais estarão prontos para alocar mais de 150 bilhões de euros em capitais novos e fundos já angariados em oportunidades relacionadas com a IA, na Europa”, sustentam os representantes de algumas das empresas que endossam um comunicado divulgado hoje, durante o AI Action Summit, cúpula internacional sobre inteligência artificial que acontece até amanhã (11), na capital francesa, Paris.

Para os signatários do documento, o desenvolvimento de “uma oportunidade de mercado coesa”, com um marco regulatório “drasticamente simplificado”, que “desbloqueie a inovação local” em termos de IA, vai permitir que as empresas europeias se mantenham competitivas e estimular o surgimento de novos empreendimentos de tecnologia, “impulsionando o desenvolvimento econômico e a prosperidade social na Europa”.

“Esta é a primeira vez que os líderes europeus de diferentes países e visões políticas distintas se unem para criar um mecanismo cujo objetivo é acelerar [o avanço] da Europa [em direção] à liderança em IA, enquadrando uma visão ambiciosa e mobilizando talentos e capital”, afirmam os signatários do documento.

Encabeçada pela General Catalyst, tradicional firma americana de venture capital, especialista em investimentos de alto risco, a iniciativa conta com o apoio de grandes corporações, startups e investidores, incluindo Airbus, Deutsche Bank, Heineken, L’Oréal Groupe, Mercedes-Benz, Mistral AI, SAP, Siemens, entre outras.