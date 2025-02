Crise fiscal e inflação desafiam estabilidade da economia brasileira

A economia brasileira enfrenta um cenário desafiador, marcado pelo aumento da inflação, incertezas fiscais e a dificuldade em atrair investimentos. Agora, com o agravamento dos impasses comerciais entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais, os desafios se intensificam. Especialistas alertam para a necessidade de medidas estratégicas para conter a dívida pública e equilibrar o crescimento econômico, evitando que o país entre em um ciclo prolongado de crise.

As tarifas comerciais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos do Canadá, México e China reacenderam alerta na economia brasileira, com analistas apontando riscos de inflação cambial e um cenário desafiador para o Banco Central do Brasil. A medida, vista como um passo rumo a uma guerra comercial global, pode impactar diretamente a taxa de câmbio e a condução da política monetária no país.

A falta de clareza sobre a contenção dos gastos públicos tem gerado insegurança no mercado. A dificuldade do governo em anunciar um corte efetivo e duradouro nas despesas, alimenta a desconfiança de investidores e impede a recuperação da confiança econômica. "O peso da dívida sobre as contas públicas limita a capacidade de investimento em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, prejudicando o desenvolvimento do país a longo prazo", afirma Ângelo Toyokiti Yasui, pró-reitor do Centro Universitário Paulistana - UniPaulistana.

Inflação e desvalorização cambial também preocupam economistas. O real, que já acumulou uma desvalorização superior a 20% no ano passado, tem sido um dos principais fatores de pressão inflacionária no país. Na segunda-feira, a moeda brasileira até ensaiou uma recuperação com a notícia de que Trump suspenderá temporariamente as tarifas contra o México, mas logo voltou a perder força diante da incerteza global.

A inflação, por sua vez, vem sendo combatida por meio da política monetária restritiva do Banco Central, que utiliza a taxa Selic como ferramenta de controle. No entanto, a elevação dos juros tem impactos diretos no consumo e na atividade econômica, exigindo cautela para que o crescimento do país não seja comprometido. "A busca por um controle equilibrado da inflação é fundamental para garantir a estabilidade da economia, mas o impacto sobre o consumo e a atividade econômica precisa ser monitorado com atenção", reforça Angelo.

Outro entrave para a retomada do crescimento é a instabilidade política, que afeta a confiança de investidores estrangeiros e nacionais. A ausência de uma agenda econômica consistente, aliada a fragilidades políticas, gera um ambiente de incerteza, afastando capitais fundamentais para a recuperação econômica. "A desconfiança em relação ao governo também contribui para a crise. A falta de credibilidade do governo é um dos principais entraves para a superação dos desafios econômicos do país", avalia o pró-reitor.

Diante desse cenário, especialistas defendem a implementação de medidas coordenadas e eficazes para restaurar a confiança e promover a estabilidade. Entre as ações prioritárias, estão a redução dos gastos públicos, a criação de um ambiente de negócios mais favorável e a recuperação da credibilidade junto ao mercado. "A hora é de agir, de forma responsável e estratégica, para garantir um futuro mais próspero para todos", conclui Yasui.

A economia brasileira se encontra em um momento decisivo, no qual as decisões do governo podem determinar o rumo do país nos próximos anos. O desafio é conciliar o controle inflacionário com políticas que incentivem o crescimento sustentável, garantindo equilíbrio fiscal sem comprometer o bem-estar da população.