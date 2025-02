Proposta busca endurecer punições previstas na Lei Antidrogas

Senado Federal Há 16 horas Senado já analisa temas prioritários para a agenda econômica do governo O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou na quarta-feira (5) ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, uma lista com 25 temas que ...

Senado Federal Há 17 horas Alessandro Vieira assume Procuradoria Parlamentar O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) assumirá a coordenação da Procuradoria Parlamentar do Senado no próximo biênio (2025-2026) num momento em que,...