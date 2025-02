Pafil chega a Jardinópolis e anuncia seu primeiro empreendimento

A Pafil Empreendimentos está expandindo sua atuação e comemora a chegada a Jardinópolis, cidade no interior paulista, com seu novo projeto: o Villa Manacás. Este será o primeiro empreendimento da empresa na cidade e visa melhorar a qualidade de vida local, com um conceito moderno de moradia.

Jardinópolis (SP), com aproximadamente 45 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2022, está entre os municípios de maior crescimento na região de Ribeirão Preto e se destaca pela sua localização, oferecendo uma combinação entre a tranquilidade do interior e a proximidade com grandes centros urbanos.

O Villa Manacás traz o conceito de condomínio fechado com casas de vila, um modelo que alia segurança e convivência em um ambiente planejado para promover bem-estar.

"Este é um marco importante para a Pafil Empreendimentos. Estamos trazendo para Jardinópolis-SP um projeto novo, que vai mudar a forma de viver na cidade. Jardinópolis é um município em ascensão, e nosso empreendimento caminha com essa evolução, proporcionando uma nova experiência de moradia", afirma Julio Souza, CEO da Pafil Empreendimentos.

Para celebrar sua chegada, no sábado, dia 18/01, na praça da Igreja Matriz, a construtora preparou um evento para toda família com pipoca, algodão-doce, pula-pula, trenzinho e recebeu a população da cidade e região para apresentar seu lançamento.

Sobre a Pafil Empreendimentos

A Pafil atua em diversos municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Contribuindo para a realização do sonho da casa própria e para o bem-estar das comunidades onde está presente.