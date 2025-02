Fernanda Torres pode ser homenageada com Diploma Bertha Lutz

Fernanda Torres promovendo 'Ainda Estou Aqui' no Festival de Cinema de Londres, em outubro de 2024 - Foto: Raph PH

A atriz Fernanda Torres pode ser homenageada pelo Senado com o Diploma Bertha Lutz. A premiação é concedida anualmente a mulheres que se destacam na defesa dos direitos das mulheres e das questões de gênero no Brasil. T orres venceu o Globo de Ouro e concorre ao Oscar pela sua atuação no filme brasileiroAinda Estou Aqui(2024). A indicação foi feita pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Ao indicar Fernanda Torres para receber o prêmio, a senadora afirmou que o diploma seria um reconhecimento à "relevante contribuição" prestada pela atriz ao longo da sua carreira.

"A indicada possui trajetória destacada na promoção da equidade e na defesa das pautas femininas, senda referência em sua área de atuação", argumenta Eliziane na indicação.

A senadora também destaca a atuação de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, onde ela interpreta Eunice Paiva, esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva. Ele foi preso pela ditadura militar em 1971 e dado como desaparecido. O filme trata dos esforços de Eunice para obter do Estado brasileiro o reconhecimento de que seu marido foi torturado e assassinado pela ditadura.

— Eunice, mesmo com o desaparecimento do marido, manteve a família de pé, mostrando a força e a resiliência que só nós mulheres temos diante das adversidades. E Fernanda Torres mostrou ao mundo essa história — elogiou a senadora em mensagem que enviou à Bancada Feminina comunicando a indicação.

A iniciativa tem o apoio das senadoras da Bancada, liderada pela senadora Leila Barros (PDT-DF). Leila também propôs um voto de aplauso do Senado para a atriz, como forma de celebrar a conquista do Globo de Ouro, no início de janeiro. A vitória, na categoria de Melhor Atriz em um Filme de Drama, é inédita para o Brasil.

Oscar

Ainda Estou Aqui tornou-se o primeiro filme brasileiro filme brasileiro a ser indicado para o Oscar de Melhor Filme, a maior premiação do cinema internacional. A obra também concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e de Melhor Atriz, com Fernanda Torres. A cerimônia de premiação será no dia 2 de março.