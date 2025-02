Kinematics Fortalece a Liderança Global em Inteligência de Rastreadores Solares com a Conclusão da Aquisição da P4Q

PHOENIX, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Kinematics, líder global em controle de movimento inteligente, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição da P4Q. Com a integração do portfólio de eletrônicos de alto desempenho da P4Q - incluindo mais de 1 milhão de controladores solares implantados em 2.400 instalações solares em todo o mundo - com a base instalada da Kinematics de 2,9 milhões de atuadores solares, a empresa conjunta passa a ser a maior fornecedora mundial de tecnologia de controle de movimento para rastreadores solares com suporte para mais de 134 gigawatts de instalações solares em todo o mundo.

A Kinematics obteve experiência com P4Q em eletrônicos de pilha completa, incluindo sua marca de controles de rastreador líder de mercado, Suntrack®, para complementar seus sistemas de atuação inovadores. Essa aquisição permite que a Kinematics forneça uma solução completa para a tecnologia de movimento de rastreadores solares, simplificando a integração e o fornecimento de design para OEMs de rastreadores solares, viabilizando os sistemas de rastreamento mais avançados para futuras instalações e fornecendo aos proprietários de ativos um caminho para atualizar sistemas desatualizados.

“Essa aquisição cria maior escala, suporte global expandido e soluções unificadas de controle de movimento”, disse John Payne, CEO da Kinematics. “Com a união dos nossos pontos fortes, estabelecemos novos padrões para a tecnologia de rastreamento solar inteligente. Nosso portfólio expandido de soluções irá aumentar a produção de usinas solares, a confiabilidade e o valor para acelerar o crescimento e a adoção da energia solar em escala global.”

“Nossa integração com a Kinematics irá aprimorar nossos negócios e criar novas oportunidades para a nossa equipe. A inovação está no nosso DNA e, por isso, continuaremos fornecendo soluções disruptivas aos nossos clientes, bem como um excelente serviço”, disse Aitor Alapont, CEO da P4Q.

O ponto principal da nossa oferta é a revolucionária Tecnologia de Controlador Self-Powered Plus (SPP) da P4Q. Esta solução inovadora elimina a necessidade de painéis de pônei tradicionais, liberando espaço na superfície do rastreador, reduzindo o gasto de capital e a complexidade da instalação, além de oferecer disponibilidade de energia superior em condições de baixa irradiância.

A aquisição se baseia nas recentes inovações da Kinematics em controle de movimento, incluindo os inovadores atuadores ST Series lançados em 2024. Com um design que não exige manutenção, o ST Series oferece até 50% mais torque de retenção em um fator de forma menor, aumentando o desempenho e a confiabilidade do rastreador solar - recursos que serão reforçados através da integração de ambas as empresas.

“Este marco irá criar sinergias, expandir o nosso portfólio de produtos e serviços e otimizar nossas operações globais, proporcionando, sem dúvida, um impulso significativo a todos os nossos negócios verticais”, disse Noemí Pérez, Diretor Comercial da P4Q.

A sede da nova empresa conjunta será nos EUA, com P&D nos EUA, Europa e APAC. A Kinematics agora terá seis centros de fabricação, incluindo nos EUA e na Europa, e sete centros de serviços localizados em todo o mundo.

Sobre a Kinematics

Fundada em 1996, a Kinematics é líder global em soluções de controle de movimento de precisão, especializada no design e fabricação de acionamentos e anéis giratórios, e tecnologia de atuação. Com um forte foco na energia renovável, a Kinematics fornece sistemas, sensores, engrenagens e controladores essenciais de engenharia que maximizam a eficiência das instalações solares em todo o mundo, juntamente com aplicações para os setores industriais móveis e de estações terrestres de satélite. Sua sede está localizada em Phoenix, Arizona, e a empresa opera globalmente com instalações na Ásia e na América do Norte.

Sobre a P4Q

A P4Q é uma fornecedora líder de soluções de IoT, especializada em dispositivos eletrônicos, tecnologias de comunicação e monitoramento baseado em nuvem para sistemas de rastreamento solar, equipamentos de diagnóstico médico e muito mais. A empresa também apoia indústrias como a ferroviária e a eletrônica industrial. Reconhecida por seu compromisso com a inovação e soluções de alto desempenho, a P4Q estabeleceu uma forte reputação de excelência, particularmente no setor de energia solar. Com sede na Espanha, a P4Q atende clientes em toda a Europa, Américas e outros locais.

Contato de Imprensa:

Matt Clarke

[email protected]

301.467.7332

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a835f342-87fb-45f3-a382-21134f6fc8a4

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9353663)