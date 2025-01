Mentores pedagógicos da Rede Estadual participam de formação para aprimorar práticas da educação

Profissionais da educação de várias regiões do Estado se reuniram no auditório do Instituto General Flores da Cunha -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Após uma série de atividades de capacitação, cerca de 230 profissionais da educação de todas as regiões da Rede Estadual estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira (31/1) no Auditório do Instituto General Flores da Cunha, em Porto Alegre, para o encerramento da primeira Formação dos Mentores Pedagógicos de 2025. O evento, que ocorreu entre os dias 27 e 31 de janeiro, foi promovido pela Secretaria da Educação (Seduc), trazendo orientações e direcionamentos para o ano letivo, que inicia em 10 de fevereiro.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, esteve presente no encontro, onde agradeceu o esforço da equipe pedagógica e ressaltou o papel da escola pública como o espaço compensatório para a superação das desigualdades. "A escola acolhe. Esse acolhimento significa entender o que cada criança precisa, pois todo ser humano nasce programado para aprender. O que faz a diferença na vida das pessoas são as oportunidades", afirmou.

"O que sustenta a qualidade é o trabalho de quem está na sala de aula", destacou Raquel Teixeira -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Além disso, ela reforçou que eventos de formação são importantes porque mantêm a continuidade da Rede Estadual de ensino. “O que sustenta a qualidade é o trabalho de quem está na sala de aula, que tem a responsabilidade de realizar a mudança mais importante que pode acontecer na vida de um país: a transformação das pessoas”, enfatizou Raquel Teixeira.

O subsecretário de Desenvolvimento da Educação da Seduc, Marcelo Jerônimo, também destacou que esses encontros ajudam a consolidar uma rotina de planejamento e de gestão nas escolas estaduais. “Ao longo de toda esta semana, foram cinco dias intensos de imersão para que nossos mentores pudessem vivenciar os pilares da mentoria e os princípios desse trabalho formativo que acontece nas nossas escolas desde 2023. Neste ano, ampliamos este corpo de mentores. Então, nós temos um time que está sendo integrado com aqueles que já estavam conosco”, afirmou.

A programação foi dividida em etapas. Nos dois primeiros dias, os mentores participaram de oficinas e dinâmicas voltadas para abordar metodologia da mentoria. Na quarta e quinta-feira, o destaque foi o aprofundamento no modelo pedagógico das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), preparando os gestores para os desafios desse modelo que busca colocar o estudo como protagonista da sua trajetória de vida. Já na sexta-feira, o foco foi a preparação para a Jornada Pedagógica 2025, evento que organiza as diretrizes e metas do ano letivo.

A formação também foi uma oportunidade de trocar experiências. “Para nós, mentores, que já fizemos parte do processo em outros anos, foi uma retomada bem importante de assuntos. Mais do que isso, também acolhemos aqueles que estão começando agora, dando continuidade para eles”, destacou a mentora Magali D’Avila, que já fazia parte do programa.

Educadores elogiaram a oportunidade de se qualificar para implementar novas metodologias -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Já para os recém-ingressos, as atividades trouxeram um norte para entender as especificidades da função. “Estou iniciando agora no Programa de Mentoria Pedagógica e tem sido uma experiência muito rica. Foi ótimo conhecer a fundo a proposta, ver o quanto ela tem um método por trás. A formação teve uma metodologia que é muito prática e que traz, de fato, o que nós devemos fazer em sala de aula a cada dia”, relatou a mentora Eliane Cardoso.

Programa de Mentoria Pedagógica

Os Mentores são servidores das Coordenadorias Regionais da Educação (CREs), que se dedicam exclusivamente à Mentoria Pedagógica, atuando de forma presencial nas escolas como multiplicadores de conhecimentos. Eles têm o compromisso de orientar e apoiar a equipe gestora na organização do trabalho pedagógico, incentivando reflexões sobre os desafios educacionais e apoiando a implementação de estratégias que favoreçam a equidade e o sucesso na aprendizagem dos estudantes.

Além disso, os mentores pedagógicos recebem auxílio financeiro para participar dos cursos de formação continuada. O valor da bolsa é de R$ 700 para aqueles com carga horária de 40 horas semanais, desde que mantenham 100% de participação nas formações ao longo da duração do programa.