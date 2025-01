Com o novo benefício da Poupança Aprovação, governo deposita mais de R$ 9 milhões para estudantes do Todo Jovem na Escola

Nesta sexta-feira (31/1), pela primeira vez, os estudantes da Rede Estadual beneficiários do programa Todo Jovem na Escola receberam os valores da Poupança Aprovação. Ao todo, o governo do Estado repassou mais de R$ 9 milhões a 49.407 alunos que se enquadram nos critérios do programa. O novo benefício, criado em 2024, durante a reformulação do Todo Jovem na Escola, surgiu para incentivar a conclusão dos estudos e evitar a evasão escolar, garantindo um auxílio extra aos aprovados em cada ano letivo do Ensino Médio. Os valores são concedidos aos alunos em situação de vulnerabilidade social.

Para ter direito ao conjunto de benefícios do Todo Jovem na Escola, o estudante da Rede Estadual deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), comprovar renda familiar per capita de até R$ 660 e manter frequência escolar de pelo menos 75% de presença. O programa concede bolsas mensais de R$ 150, distribuídas da seguinte forma:

Auxílio material escolar: uma bolsa em março;

Bolsa regular mensal: uma bolsa mensalmente entre abril e janeiro caso o estudante tenha 75% de frequência em cada mês;

Prêmio engajamento: uma bolsa em janeiro após a realização das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb);

Poupança Aprovação: duas bolsas em janeiro após a aprovação no ano, permitido saque total apenas no final do Ensino Médio.

Por conta da Poupança Aprovação, os concluintes da 3ª série do Ensino Médio que cumprem os requisitos receberam automaticamente R$ 300, equivalente a duas bolsas regulares do programa. O pagamento foi depositado no Cartão Cidadão emitido em nome do próprio aluno. Os cartões podem ser utilizados na modalidade débito.

Os estudantes contemplados pelo Todo Jovem na Escola e aprovados na 1ª e 2ª séries também tiveram direito aos R$ 300, mas o valor será acumulado ao longo dos anos e só poderá ser retirado integralmente ao final do Ensino Médio. Porém, aqueles que solicitaram a antecipação de parte do valor receberam o pagamento parcial de R$ 75, correspondente a meia bolsa regular. O restante será acumulado em uma poupança, com acréscimo dos rendimentos ao longo do período.

Os pedidos de antecipação ainda podem ser solicitados até o final desta sexta-feira (31/1), pelo aplicativo Escola RS . Para quem solicitou até 27 de janeiro, os valores foram depositados hoje, enquanto os demais serão creditados nas contas em fevereiro.