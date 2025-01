Bienal da UNE leva ao Recife debate sobre política, cultura e educação

Estudantes de todos os cantos do país estão reunidos na cidade de Recife para participar da 14ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE). O evento, aberto ontem (29), vai até o próximo domingo (2), incluindo shows , debates, mostras de artes visuais, artes do corpo, fotografia, audiovisual, literatura, performances artísticas e também uma mostra científica.

A organização do evento, estima que mais de 10 mil participantes estarão na capital pernambucana debatendo sobre os rumos da arte no país.

Este ano, o tema da bienal é A rua é o nosso palco principal e presta homenagem ao fotógrafo Evandro Teixeira, morto em novembro do ano passado. Teixeira tornou-se reconhecido por retratar a ditadura militar e mobilizações populares.



"Vamos celebrar e venha para a rua, caia na maior festividade de uma grande encontro da juventude brasileira. A Bienal reúne arte, cultura, educação, ativismo, política, ciência e tecnologia com milhares de estudantes, do ensino médio à pós-graduação, de todas as regiões do país", diz o site da bienal.

As atividades estão sendo realizadas no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Na tarde desta quinta-feira (30), a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, participa de um debate sobre anistia política. Ao lado da ministra estarão familiares dos estudantes Honestino Guimarães e Elenira Rezende, assassinados pela ditadura militar.

Mais tarde, no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, haverá um show do MC Troinha.

Amanhã (31), o debate será sobre reforma universitária e terá participação dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o prefeito do Recife, João Campos.

À noite, também no Cais da Alfândega, haverá shows da banda Academia da Berlinda, que se apresenta a partir das 21h, e da cantora Duda Beat, que fecha a programação.

Além dos debates sobre educação, meio ambiente e política, existe uma Mostra Musical realizada no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, e na Praça do Carmo, em Olinda.

No sábado (1º), as atrações musicais serão na Praça do Carmo, em Olinda, começando com a Nação Zumbi, a partir das 21h. No domingo (2), fechando a Bienal, um cortejo celebra os 93 anos do Homem da Meia Noite, no Marco Zero do Recife.

