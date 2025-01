Saúde em Obras: concluída primeira etapa das obras de manutenção do setor de nutrição do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina

Foto: Sueleni Nascimento / IPq

O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), finalizou a primeira etapa de manutenção do setor de nutrição, responsável pela produção de cerca de 43 mil refeições mensais. Os serviços, iniciados em setembro, trouxeram melhorias para a infraestrutura da unidade e contaram com recurso da SES e o apoio da empresa terceirizada de alimentação.



Foram realizadas revisão elétrica, manutenções estruturais, grampeamento de trincas, restauração e troca de revestimentos, restauração parcial do chão, restauração e pintura das paredes e teto, substituição parcial de janelas e vidros e direcionamento do esgoto. Outras ações serão realizadas no setor numa segunda etapa como trocas de janelas, manutenção no telhado, pintura de paredes e revisão de revestimentos.







“As melhorias refletem o compromisso do estado em proporcionar um ambiente mais adequado e seguro, tanto para quem utiliza os serviços quanto para os profissionais que atuam aqui diariamente”, destacou o diretor, Paulo Márcio Souza. Em 2024, a SES deu início a uma importante etapa na qualificação da unidade, com a assinatura do contrato de manutenção anual, que abrange serviços civis, elétricos e hidráulicos, conforme demanda.



Os trabalhos na unidade seguem em andamento. Atualmente, a 1ª enfermaria masculina passa por melhorias. Além disso, um depósito está sendo transformado num refeitório triplo para atender duas enfermarias e a unidade de dependentes químicos. A ação faz parte de um esforço contínuo do Governo de Santa Catarina para aprimorar as condições de atendimento nas unidades próprias do estado.



