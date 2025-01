Governo lança edital para credenciamento de empresa com foco na batimetria dos rios

O governo do Estado publicou, nesta terça-feira (28/1), edital para credenciamento de empresas interessadas em disputar a contratação para o serviço de batimetria dos principais rios do Estado . A ação faz parte do Plano Rio Grande , no eixo de preparação. A ação é coordenada pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Reconstrução Gaúcha. O investimento será de R$ 45,9 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

A contratação visa aprimorar os sistemas de alerta e contingência, com a precisão na simulação de fluxos, a modelagem de eventos extremos e a identificação de áreas críticas, além de subsidiar estudos para a avaliação do grau de assoreamento dos recursos hídricos do Estado.

Esse levantamento é essencial para orientar políticas públicas de prevenção, além de fornecer dados precisos para o desenvolvimento de medidas corretivas nas áreas mais vulneráveis. O Funrigs concentra os recursos do Estado que deixam, temporariamente, de ser repassados para pagamento da dívida com a União, suspensa pelo período de três anos desde a calamidade.