Abordagens da nutrologia são aliadas no combate ao sobrepeso

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e noticiada na Agência Brasil aponta que, atualmente, 56,8% da população brasileira está acima do peso. Esse índice engloba tanto indivíduos com sobrepeso quanto aqueles com obesidade, definidos por um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 25. A porcentagem alcança 68,5% entre pessoas de 45 a 54 anos e é de 40,3% entre jovens de 18 a 24 anos.

Entre os fatores que levam a esses números elevados estão o tabagismo, o consumo de álcool, a má qualidade do sono, a saúde mental debilitada e a alimentação desequilibrada. Em contrapartida, 48% dos brasileiros estão tentando emagrecer, conforme aponta um estudo feito pelo YouGov e publicado no portal Delas.

Porém, tentar perder peso sem a ajuda de profissionais pode ser uma escolha perigosa, alerta Dr. Rafael Negrão, médico. Para pessoas obesas e com sobrepeso, uma mudança bem estruturada na alimentação é essencial.

“Com o acompanhamento de um profissional de nutrologia, é possível fazer uma avaliação do estado nutricional, buscando identificar deficiências ou excessos nutricionais que possam estar contribuindo para o ganho de peso. Além disso, esse atendimento pode implementar estratégias alimentares específicas, adaptadas ao estilo de vida do paciente, que promovem a perda de peso de forma saudável e sustentável”, explica o médico.

De acordo com Dr. Rafael Negrão, a nutrologia também pode ajudar no controle de comorbidades associadas ao sobrepeso, como hipertensão, diabetes e problemas metabólicos, oferecendo uma abordagem integral e preventiva.

Lipedema X obesidade

Muito confundido com a obesidade, o lipedema é uma doença completamente diferente e atinge 10% da população feminina, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Lipedema Brasil e divulgada no portal Brasil 61. O levantamento ainda aponta que mais de 10 milhões de mulheres brasileiras podem ter lipedema sem saber.

Dr. Rafael Negrão explica que a doença é própria do tecido gorduroso e envolve aspectos genéticos, hormonais e inflamatórios em sua fisiopatologia - forma como a doença se desenvolve.

“O controle do peso torna-se fundamental, uma vez que, na presença da obesidade, o lipedema tem maior probabilidade de piora na progressão e na manifestação de seus sintomas. Entretanto, é importante pontuar que unicamente o controle do peso não é eficaz. Por ser uma doença de origem diferente, existe tratamento específico, com medicações, suplementos e orientações próprias, que devem ser introduzidos independentemente de a paciente ter sobrepeso ou não”, reforça.

O médico ainda ressalta que o lipedema é uma doença de caráter progressivo, que não tem cura, mas conta com opções de tratamento para controle e até regressão de seus estágios. “Por isso, é importante que essas mulheres procurem um profissional especialista o quanto antes para iniciarem seus tratamentos”, informa.

Nutrologia: uma abordagem ampla e personalizada

Uma área da medicina ainda pouco conhecida pela população em geral, a nutrologia tem como objetivo colocar o paciente no centro do tratamento, como um agente ativo, e não passivo, sendo o maior responsável na busca por sua própria saúde.

Segundo Dr. Rafael Negrão, o olhar integral permite entender o paciente como um todo, “considerando todos os órgãos e sistemas, físicos e mentais, com o objetivo de elaborar a melhor estratégia, de forma personalizada e, portanto, mais eficaz. Entender que cada paciente é único e possui particularidades é fundamental para entregar essa abordagem”.

Já dentro de um aspecto clínico, a nutrologia visa identificar, tratar e prevenir doenças e desordens ocasionadas pela má alimentação. Porém, o médico ressalta que, na prática, essa abordagem vai muito além.

“A alimentação é a base de todos os mecanismos funcionais do nosso organismo e impacta diversas áreas da nossa vida: composição corporal, exercícios físicos, sono, metabolismo, equilíbrio hormonal, saúde intestinal, sexual e até mental. Dessa forma, a nutrologia consegue explorar todas essas áreas e oferecer ao paciente uma abordagem ampla e integral, não só de forma curativa, mas também preventiva”, finaliza.

