SAMU realiza Capacitação de Condutores Socorristas

Nos dias 27 a 29 de janeiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/USA) realizará uma capacitação, on-line e presencial com aulas práticas, para condutores socorristas das Unidades de Suporte Avançado.

O foco do evento será a segurança da equipe e do paciente que recebe atendimento. O evento ocorrerá na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF), em Florianópolis, e abordará temas como segurança das equipes, dos pacientes e da cena, o Código de Trânsito Brasileiro para veículos de emergência, a direção defensiva, além da simulação e treinamento prático.

“Iniciamos o ano com a capacitação dos colaboradores que atuam diariamente salvando vidas, para reiterar a nossa missão com a população catarinense, que é trazer sempre um serviço de humanização, qualidade e excelência a todos”, comenta o gerente de enfermagem do SAMU/FAHECE, Diego Vieira.