Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura incentiva sustentabilidade no litoral com trilhas, oficinas e conscientização

Desde terça-feira (21/1), o Parque da Guarita, em Torres, tem sido o centro de uma intensa programação de educação ambiental promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade (Assea). A iniciativa integra a Operação Verão Total do governo estadual e celebra o Dia Mundial da Educação Ambiental, comemorado em 26 de janeiro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para sensibilizar a sociedade sobre a importância da educação ambiental na construção de uma sociedade mais sustentável e consciente dos desafios globais.

A programação, que ocorre diariamente das 9h às 17h, inclui trilhas guiadas, oficinas sobre sustentabilidade e visitas ao Parque Estadual de Itapeva (Peva). Durante as atividades, são abordados temas como biodiversidade, proteção dos ecossistemas, gestão de resíduos, microplásticos, recursos hídricos e práticas de gestão sustentável, com o objetivo de engajar tanto a comunidade local quanto os turistas na preservação e conservação do meio ambiente.

Educação ambiental e conscientização

As atividades da Assea, realizadas em Torres durante a Operação Verão Total, têm como foco temas como consumo consciente, gestão de resíduos e a destinação correta desses materiais, sempre com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de cuidar do planeta. As oficinas interativas, realizadas diariamente, promovem a reutilização e o descarte adequado de resíduos, incentivando práticas sustentáveis.

A coordenadora das atividades, Mariela Secchi, enfatizou a importância da iniciativa. "A natureza é nossa casa e preservá-la é um dever de todos. Aqui em Torres, nossa iniciativa não é apenas uma ação de verão, mas um movimento que visa transformar a forma como interagimos com o meio ambiente, especialmente por meio das ações voltadas às crianças”, disse. Ela também destacou o retorno positivo das ações, afirmando que, nos últimos dias, foram recebidas cerca de 250 pessoas.

Trilha guiada no Morro de Itapeva

Entre as principais atrações do parque, destaca-se a trilha no Morro de Itapeva, que oferece uma experiência imersiva na natureza. Durante o percurso, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a fauna e a flora locais, incluindo mamíferos como o macaco-prego-preto e o gato-do-mato-pequeno, além de aves raras como o pica-pau-de-barriga-vermelha. A flora do parque também é impressionante, com cerca de 250 espécies, incluindo o butiazeiro e a canela-sassafrás.

A caminhada, que dura aproximadamente 1h30, é acompanhada de dinâmicas interativas que abordam a preservação do bioma Atlântico e as práticas de gestão ambiental adotadas no parque. O deslumbrante cenário natural culmina com a vista do mirante, um dos pontos mais visitados do Peva. A oportunidade de refletir sobre a importância da conservação torna a trilha uma experiência educativa e envolvente.

O mirante é um dos pontos mais visitados na trilha no Morro de Itapeva -Foto: Ascom Sema

O estudante de jornalismo, Matias Michelena, e sua namorada e estudante de turismo, Florência Mieres, ambos de 27 anos e naturais da Argentina, aproveitaram as férias no Brasil para fazer a trilha. "Buscamos essa experiência para o conhecimento, porque temos interesse na preservação e conservação", explicou Matias. "Escolhemos esse passeio porque gostamos de explorar a fauna e a flora local de cada lugar que visitamos. Ficamos sabendo da excursão para o parque e aceitamos de imediato. Foi uma experiência incrível.”

Durante a trilha, os visitantes têm a oportunidade de experimentar o fruto da pixirica (Leandra Australis), uma espécie nativa da Mata Atlântica. Com uma cor roxo-escura, o fruto é comestível. Além de ser consumida in natura, a pixirica é utilizada na fabricação de geleias, sucos, sorvetes, licores e polpas congeladas. Essa degustação enriquece a experiência, proporcionando uma conexão ainda mais profunda com a natureza local.

Parque Estadual de Itapeva: refúgio de biodiversidade e conservação

Com uma área de aproximadamente mil hectares – o equivalente a cerca de 1,4 mil campos de futebol – é uma das 24 Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul. Localizado a poucos minutos da famosa Praia da Guarita, em Torres, o parque abriga uma rica biodiversidade, incluindo várias espécies ameaçadas de extinção. Reconhecido pela Unesco como Geoparque Mundial, o Peva é um ponto de destaque nas ações de educação ambiental, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar uma diversidade de espécies de plantas e animais. Ao visitar o parque, os turistas podem se conectar diretamente com a natureza e conhecer a importância da preservação desse ecossistema único.

Turismo ecológico e pesquisa científica no Peva

Além das atividades educativas, o local é um importante centro para a pesquisa científica. No ano passado, 48 pesquisadores de diversas instituições de ensino realizaram estudos no interior do parque, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento sobre o ecossistema local. O parque mantém parcerias contínuas com universidades e centros de pesquisa, que utilizam o ambiente para estudos em áreas como ecologia, biodiversidade e conservação. Essas colaborações são fundamentais para o entendimento e preservação do local.

“O Peva não é apenas um espaço de lazer, mas também um local de pesquisa científica e educação ambiental. Trabalhamos para que o turismo aqui seja sustentável e para que a população entenda a importância de preservar o que temos de mais valioso”, ressaltou o gestor do parque, Jefferson Floss.

Para mais informações ou para agendar uma visita ao Peva, os interessados podem entrar em contato pelos e-mails: [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp: (51) 3626-3561. As visitas guiadas têm saídas programadas às 13h e são limitadas a 15 pessoas por passeio, devido à carga máxima permitida no terreno.

As próximas etapas das atividades de educação ambiental da Sema acontecerão em 8 e 9 de fevereiro no Parque de Itapuã, em Viamão, e em 22 e 23 de fevereiro na Praia do Laranjal, em Pelotas.