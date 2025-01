Instituto Federal Farroupilha está com inscrições abertas para o Processo Seletivo

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado dos Cursos de Graduação até o dia 5 de fevereiro.

A seleção é destinada ao preenchimento de vagas remanescentes e formação de cadastro reserva em cursos superiores. No campus de Santo Augusto, há vagas disponíveis nos seguintes cursos:

Ciências Biológicas: 12 vagas;

Computação: 17 vagas;

Gestão do Agronegócio: 21 vagas.

Não é necessário ter realizado o Enem para participar. A classificação será feita com base nas notas das disciplinas de Português e Matemática obtidas durante o Ensino Médio. Além disso, é possível utilizar notas de exames de certificação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site ingresso.iffarroupilha.edu.br.

Detalhes e cronograma

O edital nº 018/2025 rege o processo seletivo e traz todas as orientações para os candidatos. A leitura do documento é obrigatória e está disponível no site do IFFar.

Cronograma do Processo Seletivo:

Período de inscrições: 20 de janeiro a 5 de fevereiro;

Lista preliminar de inscritos: 6 de fevereiro;

Recursos sobre a lista preliminar: até as 22h de 6 de fevereiro;

Acesso ao desempenho individual: 10 de fevereiro;

Recursos sobre o desempenho individual: até as 22h de 10 de fevereiro;

Primeira chamada: 12 de fevereiro;

Confirmação de vaga da primeira chamada: 12 a 17 de fevereiro.

O IFFar reforça a importância de acompanhar as atualizações no site oficial para não perder nenhum prazo.