O mercado de pisos de madeira no Brasil tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos. O portal de notícias Remade afirma que Pisos de madeira engenheirados passaram por avanços tecnológicos, o que levou ao aumento da demanda de produtos. Outro fator que leva ao aumento da demanda é a facilidade de instalação que o produto proporciona, aliada à mão de obra menos especializada necessária para a instalação.

Segundo o blog da empresa Ponto Bello, empresas do setor estão investindo em tecnologias que aprimoram a resistência ao desgaste, facilidade de limpeza , a impermeabilidade e a facilidade de instalação dos pisos de madeira.

Um exemplo notável são os pisos de madeira sustentável, produzidos a partir de florestas manejadas de forma responsável. Esses produtos atendem à crescente preocupação dos consumidores com práticas ambientalmente corretas, sem comprometer a qualidade e a durabilidade. “Estamos em uma era em que os consumidores buscam não apenas beleza, mas também praticidade e responsabilidade ambiental. Inovar é essencial para atender a essas expectativas'', afirma Gustavo Wentz, Diretor executivo da ParquetSP | Piso de madeira.

Além da sustentabilidade, o design dos pisos de madeira tem se destacado como um fator decisivo no mercado. Estudos apontam que texturas naturais, padrões geométricos e acabamentos inovadores estão entre as preferências dos consumidores, atendendo à crescente demanda por ambientes elegantes e sofisticados, são apontados por Triangulo Pisos de madeira.“A madeira nunca sai de moda, mas estamos vendo um movimento de modernização que amplia sua versatilidade em projetos contemporâneos,” destaca o CEO da ParquetSP | Piso de madeira.

Embora o mercado de pisos de madeira esteja em crescimento, desafios ainda persistem. Entre eles, a concorrência com revestimentos sintéticos, como vinílicos e porcelanatos, que oferecem preços mais acessíveis. Além disso, especialistas destacam a necessidade de educar os consumidores sobre os benefícios dos pisos de madeira, incluindo sua durabilidade e contribuição para a valorização dos imóveis destacados pela Kapor pisos.

Crescimento do Mercado

O tamanho do mercado de pisos de madeira é estimado em US$ 53,45 bilhões em 2024, com projeção de atingir US$ 67,49 bilhões até 2029, crescendo a uma taxa composta anual superior a 4,80% durante o período de previsão. De acordo com estudo da Mordor Intelligence.

Sustentabilidade

A crescente preocupação com o meio ambiente tem levado a indústria madeireira a investir em práticas sustentáveis, como o uso de madeira proveniente de florestas manejadas de forma responsável o manejo sustentável garante a preservação dos recursos naturais, equilibrando a exploração econômica com a conservação ambiental de acordo com Madeireira Manobral.

Equilíbrio perfeito

Os pisos de madeira continuam a ser uma escolha valorizada em projetos residenciais e comerciais, contribuindo para ambientes sofisticados e acolhedores, afirma blog da Kapor pisos em madeira. O futuro do setor é promissor, refletindo um equilíbrio entre inovação e respeito ao meio ambiente, de acordo com Kapor.