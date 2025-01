Governo realiza pesquisa até 29 de janeiro sobre acesso e disponibilidade de dados hidrometeorológicos

Segundo o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, “todas as iniciativas e ferramentas que melhorem a interface da Defesa Civil com a população e os segmentos interessados em dados públicos, serão bem recebidas pela nossa equipe, que tem trabalhado intensamente para a qualificação das informações oficiais”, frisou.

A pesquisa está aberta a todos os cidadãos que residem no Rio Grande do Sul e têm interesse ou necessidade de acessar informações meteorológicas e hidrológicas. As respostas serão fundamentais para orientar melhorias no sistema de dados do Estado e nas plataformas de consulta. A participação é voluntária e a pesquisa pode ser compartilhada com qualquer interessado.

De acordo com a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, a participação da população é essencial para aprimorar os serviços oferecidos pelo Estado. "Queremos tornar os dados mais acessíveis e garantir que eles atendam às reais necessidades da sociedade gaúcha, com maior precisão e fácil interpretação", afirmou.

O governo também busca compreender com que frequência os cidadãos precisam acessar esses dados, quais as principais dificuldades encontradas e a utilidade das informações disponíveis. Além disso, a pesquisa questiona sobre os canais de acesso mais utilizados, como os portais da Sala de Situação , da Secretaria da Agricultura (Seapi) e da Defesa Civil , entre outros.

O governo iniciou uma pesquisa para coletar informações sobre a utilização e a percepção dos cidadãos gaúchos em relação aos dados meteorológicos e hidrológicos disponibilizados pelo Estado. O objetivo é entender as necessidades da população, identificar dificuldades no acesso às informações e aprimorar os serviços prestados, garantindo dados mais acessíveis, úteis e confiáveis.

