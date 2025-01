Prazo para escolha de tamanhos dos uniformes escolares estaduais vai até 30 de janeiro

Educação Há 8 horas Prazo para escolha do tamanho de uniformes escolares da Rede Estadual segue até 30 de janeiro No esforço de garantir que todos os estudantes da Rede Estadual possam receber os uniformes escolares, a Secretaria da Educação (Seduc) mantém aber...

Educação Há 9 horas Prazo para inscrição no Sisu termina hoje Classificados na chamada regular podem se matrícular até 31 de janeiro