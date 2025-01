Inscrições para os Cursos de Graduação da UERGS encerram hoje terça feira 21 de janeiro

As inscrições para os cursos de Graduação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) de 2025 encerram hoje, 21 de janeiro. Aqueles que ainda não se inscreveram devem acessar o site da universidade e garantir sua participação.

A seleção será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e está disponível para quem obteve a nota do Enem realizado em 2024 ou em edições anteriores, a partir de 2020. Não perca a oportunidade de concorrer às vagas, com uma reserva de 50% delas para candidatos em vulnerabilidade financeira, negros, pardos e indígenas, além de 10% das vagas destinadas a pessoas com deficiência.

No campus de Três Passos, estão sendo ofertados os cursos de Agronomia e Administração com ênfase no Agronegócio.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, acesse o site da UERGS: https://www.uergs.edu.br/ingresso2025.

Contatos para dúvidas em Três Passos:

???? Renita: (55) 99121-3538

???? Roberto: (55) 99978-4798

???? E-mail: [email protected]