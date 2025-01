Uso da Nota Fiscal de Produtor em papel será encerrado no RS em 2025

Os produtores rurais do Rio Grande do Sul devem se adequar às novas regras para emissão de notas fiscais. Conforme o Decreto nº 57.933/2024, o uso da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, será gradualmente descontinuado, com sua emissão proibida a partir de 1º de julho de 2025. A partir dessa data, será obrigatória a utilização de documentos fiscais eletrônicos.

Giuliano Vendrusculo, sócio da empresa Guapo Sucessão de Negócios Familiares, orienta sobre o processo de transição. Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será necessário um certificado digital, que garante a autenticidade das emissões. Além disso, os produtores precisarão utilizar um software emissor de NF-e, que pode ser um sistema próprio, de terceiros ou fornecido pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e), versão digital do modelo 4, também estará disponível para emissão por meio de sistemas específicos ou aplicativos da Sefaz. A mudança busca modernizar os processos fiscais e garantir maior eficiência no controle tributário.