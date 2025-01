Governo realiza ações de conscientização ambiental em Imbé neste fim de semana

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizará, nos dias 18 e 19 de janeiro, a partir das 10h, no Balneário Harmonia, em Imbé, atividades de educação ambiental coordenadas pela equipe da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade (Assea), como parte da Operação Verão Total 2024/2025 . A ação, em parceria com a EcoImbé e a Prefeitura de Imbé, tem como objetivo sensibilizar moradores e turistas sobre a importância da preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.

A programação incluirá diversas atividades interativas e educativas para o público de todas as idades, como dinâmicas, oficinas, trilhas monitoradas e limpeza de praia, com foco na conscientização ambiental. Os temas abordados vão desde a conservação da biodiversidade e o uso responsável da água até o incentivo às fontes de energia renovável e a destinação correta de resíduos.

Para as crianças, serão oferecidos jogos lúdicos que incentivam práticas sustentáveis, como o descarte adequado de resíduos, a reciclagem e a preservação dos recursos naturais. Também serão realizadas oficinas para ensinar como reduzir o impacto ambiental no dia a dia, destacando hábitos simples e eficazes para a conservação do meio ambiente.

Além disso, a programação contará com palestras e dinâmicas que abordarão a fauna e flora da região e a importância da preservação dos ecossistemas locais.

No sábado (18), das 10h às 16h, a Sema apoiará a Feira de Adoção Responsável de Animais promovida pela Prefeitura de Imbé, com cães e gatos disponíveis para adoção. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a prefeitura.

Para detalhes sobre a programação da Assea, os interessados podem acessar o site .



Cronograma das ações

Data e Local

18 e 19 de janeiro: Imbé

Imbé 21 a 23 de janeiro: Torres – Praia da Guarita

Torres – Praia da Guarita 8 e 9 de fevereiro: Parque de Itapuã – Viamão

Parque de Itapuã – Viamão 22 e 23 de fevereiro:Praia do Laranjal – Pelotas

*Cronograma está sujeito a alterações.