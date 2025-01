Diretores de escolas têm até este domingo para enviar diagnóstico

Educação Há 2 horas Resultados do Enem 2024 serão divulgados nesta segunda-feira Inep publicará as notas no site a partir das 10h

Educação Há 2 dias Estudantes da Rede Estadual beneficiados pelo Programa Todo Jovem na Escola podem solicitar os valores da Poupança Aprovação Com a reformulação do Programa Todo Jovem na Escola, implementada em 2024 pelo governo do Estado, os estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual qu...