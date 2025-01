Governo do Estado entrega mais 21 equipamentos agrícolas na região serrana

Os novos equipamentos irão reforçar o trabalho nos municípios de Gravatal, São Ludgero, Otacílio Costa, Abdon Batista, Balneário Gaivota, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Correia Pinto, Lauro Müller, Nova Veneza, Maracajá, Morro da Fumaça, Orlean, Santa Rosa do Sul, Armazém, Forquilhinha e Atalanta.

Entre 2023 e 2024 foram entregues 397 equipamentos agrícolas de convênio federal, beneficiando 210 municípios. “Estamos fazendo essas entregas regionais para facilitar a logística de chegada dos equipamentos nos municípios. São implementos agrícolas que irão auxiliar para arrumar estradas, fazer açudes e resolver os problemas do cotidiano no meio rural. É mais um estímulo e apoio ao pequeno produtor valorizando o modelo da agricultura familiar e a sucessão nas propriedades rurais”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Agricultura Há 1 hora Foco de febre aftosa na Alemanha serve de alerta para necessidade de manter cuidados sanitários constantes Foto: Ascom/CidascA Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa) confirmou o registro de um foco de febre aftosa na Alemanha, doença que não era regi...

Agricultura Há 1 dia Governo entrega documento ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedindo atenção federal para a estiagem no Estado O governo do Estado, por meio do secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Vilson Covatti, entregou ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agric...

Plano Safra Há 1 dia Entidades se articulam por um Plano Safra específico ao RS após as enxurradas Visita do ministro do MDA ao Estado não trouxe nenhum anúncio de novos aportes aos atingidos pelas enchentes de 2024

Agricultura Há 2 dias Santa Catarina bate recorde na exportação de carnes em 2024 Foto: Arquivo/SARSanta Catarina bateu recorde na exportação total de carnes em 2024, conquistou o melhor resultado de toda série histórica iniciada...