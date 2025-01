Foco de febre aftosa na Alemanha serve de alerta para necessidade de manter cuidados sanitários constantes

Conquistar o reconhecimento de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação foi um passo da jornada, que permitiu que a carne catarinense ingressasse nos mercados mais exigentes. Somos o estado brasileiro que mais exporta carne suína, com metade do volume exportado pelo país. O trabalho para manter este status sanitário é contínuo e não pode parar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Agricultura Há 1 minuto Governo do Estado entrega mais 21 equipamentos agrícolas na região serrana Foto: Leo Munhoz/SecomMais equipamentos para fomentar e modernizar a produção agrícola. Nesta sexta-feira,10, o governador Jorginho Mello junto com...

Agricultura Há 1 dia Governo entrega documento ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedindo atenção federal para a estiagem no Estado O governo do Estado, por meio do secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Vilson Covatti, entregou ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agric...

Plano Safra Há 1 dia Entidades se articulam por um Plano Safra específico ao RS após as enxurradas Visita do ministro do MDA ao Estado não trouxe nenhum anúncio de novos aportes aos atingidos pelas enchentes de 2024

Agricultura Há 2 dias Santa Catarina bate recorde na exportação de carnes em 2024 Foto: Arquivo/SARSanta Catarina bateu recorde na exportação total de carnes em 2024, conquistou o melhor resultado de toda série histórica iniciada...