Implantação do curso de medicina em Palmeira das Missões é discutida em reunião com reitor da UFSM

Na manhã desta quarta-feira, 8, uma comitiva de Palmeira das Missões participou de uma reunião com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, para tratar dos próximos passos para a implantação do curso de medicina no campus local.

Liderada pelo prefeito Evandro Massing, a comitiva enfatizou a importância desse avanço para o desenvolvimento regional, especialmente no fortalecimento do setor de saúde.

– Estamos buscando expandir as oportunidades de formação na área de saúde em nosso município e acreditamos que a implantação do curso de medicina é um passo crucial para fortalecermos nosso potencial como referência em saúde na região –, afirmou Massing.

Durante o encontro, o reitor Luciano Schuch destacou o potencial do município e a possibilidade de ampliar as oportunidades educacionais na área da saúde. "A cidade tem características propícias para se tornar um polo em saúde. Além do curso de medicina, estamos avaliando pleitos para outros cursos na área, como farmácia, biomedicina e fisioterapia", declarou Schuch.

A iniciativa reforça o compromisso entre o município e a universidade em promover o acesso à educação superior de qualidade, com impacto direto na capacitação de profissionais e no atendimento à saúde da população local e regional.