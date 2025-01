Estado geral da BR 468 é considerado regular pela CNT

A BR 468 compreende o trajeto entre Tiradentes do Sul e Palmeira das Missões (Foto: Diones Roberto Becker)

A 27ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias avaliou 111.853 quilômetros nas cinco regiões brasileiras. Isto representa 52,4% dos trechos pavimentados do País – que totalizam 213,5 mil quilômetros.

Em relação ao Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) reconheceu que as enchentes de abril e maio de 2024, além de graves impactos sociais, ainda causaram danos significativos à infraestrutura rodoviária.

Única rodovia federal a cruzar pela Região Celeiro, a BR 468 recebeu conceito ‘regular’ no quesito estado geral. O pavimento foi julgado como ‘bom’ enquanto a sinalização e geometria da via foram apontadas como ‘regulares’.

A BR 468 compreende o trajeto entre Tiradentes do Sul e Palmeira das Missões. Ao todo, 142 quilômetros da estrada foram analisados na mais recente edição da Pesquisa CNT de Rodovias.