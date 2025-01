Governo divulga Lista de Inscritos e de Classificação para o Banco de Cadastro Temporário da Rede Estadual

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta segunda-feira (6/1), a lista dos candidatos inscritos, indeferidos e a classificação com empates para o Banco de Cadastro Temporário da Rede Estadual. Os resultados são relativos ao edital de abertura lançado em 22 de novembro de 2024. A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), com os nomes dos classificados para as vagas temporárias de professores, servidores de escola e especialistas de educação.

Os candidatos que discordarem de sua classificação podem interpor recursos por meio do site da Seduc, acessando a aba de Contratos Temporários. O prazo é até às 12h desta quarta-feira (8/1).

Sorteio de desempate

Em casos de empate na classificação, os sorteios serão transmitidos ao vivo pelo canal TV Seduc RS, no YouTube, e ocorrerão nas seguintes datas e horários, conforme a categoria:

Especialistas: 13/1, às 10h

Apoio Escolar: 14/1, às 9h

Professores: 15/1 às 9h

Publicação final e validade

A homologação final da classificação está prevista para o dia 17 de janeiro. A validade do cadastro será de dois anos, contados a partir da data da publicação final.

As vagas serão preenchidas segundo as demandas das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Para professores e especialistas, é necessário que os candidatos fiquem atentos à página da Seduc, na seção de Contratos Temporários, e manifestem seu interesse na vaga divulgada. Quanto aos inscritos para servidores da área educacional, a convocação será realizada pela própria CRE, que entrará em contato por meio de e-mail ou telefone.