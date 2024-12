Última parcela regular de 2024 do Todo Jovem na Escola é paga de forma antecipada nesta terça (31)

De forma antecipada, o governo do Estado paga nesta terça-feira (31/12) 94.291 bolsas do Programa Todo Jovem na Escola , referentes à frequência escolar do mês de dezembro, em um investimento de R$ 14, 7 milhões. O benefício já está disponível por meio do cartão de débito, emitido individualmente pelo Banrisul em nome de cada estudante contemplado.

Ainda serão pagas no próximo mês as bolsas correspondentes à poupança aprovação e ao prêmio engajamento.

Com esses valores, o governo fecha 2024 com um investimento de mais de R$ 150 milhões no Todo Jovem na Escola. Foram concedidas mais de 970 mil bolsas e os incentivos de auxílio material escolar, poupança aprovação e prêmio engajamento.

Os auxílios abrangem alunos regularmente matriculados que tiverem frequência escolar mínima de pelo menos 75% do total de horas por mês e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pertencentes a famílias cadastradas no CadÚnico, com renda per capita de até R$ 660 mensais. Para estudantes do Ensino Médio regular, os valores mensais são de R$ 150.

Alunos que estão matriculados em escolas de Tempo Integral ou em Cursos Técnicos Integrados recebem uma bolsa maior, de R$ 225. Além disso, ao final de cada ano letivo, é depositado em poupança o equivalente a duas bolsas mensais. Os estudantes podem optar por sacar 25% dos rendimentos anualmente ou acumular o valor para retirar integralmente ao final do Ensino Médio.

A iniciativa é uma política pública que assegura a concessão de bolsas mensais para estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual que estejam em situação de vulnerabilidade social. Os valores são depositados ao longo do ano letivo, de março a dezembro, sempre no dia 20, sendo uma forma de incentivar a conclusão dos estudos da Educação Básica e evitar a evasão escolar.

Criado em 2021, durante a pandemia de covid-19, o Todo Jovem na Escola é coordenado pelo Gabinete de Projetos Especiais (GPE), liderado pelo vice-governador Gabriel Souza, em parceria com o Centro de Educação Baseada em Evidências (Cebe), da Secretaria da Educação (Seduc).