Abertas inscrições para curso gratuito EAD Técnico em Agropecuária

As inscrições para o processo seletivo do curso gratuito EAD Técnico em Agropecuária estão abertas até 17 de janeiro. O edital foi divulgado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e está disponível no site. O curso tem a duração de dois anos, totalizando assim 1.200 horas de capacitação técnica.

Serão ofertadas 100 vagas no primeiro semestre letivo de 2025, divididas entre os polos de apoio presencial da Rede e-Tec Brasil (parceira do Senar-RS em ações de educação profissional e tecnológica), em Cruz Alta e São Sepé.

A formação técnica tem como objetivo profissionalizar os alunos para a execução de ações de gestão e de operação das cadeias produtivas do agronegócio. O curso visa o sucesso pessoal e profissional dos técnicos ao colocá-los em contato com técnicas inovadoras e sustentáveis, proporcionando a construção da visão empreendedora para a melhoria da qualidade de vida do meio rural.

Podem concorrer aqueles que já concluíram o Ensino Médio, sendo obrigatória a apresentação de documentos que comprovem a escolaridade e atividade rural dos candidatos. As vagas serão preenchidas prioritariamente por produtores rurais e seus familiares. Posteriormente, as posições que não forem ocupadas serão ofertadas ao público geral.

A lista preliminar dos selecionados para a etapa de classificação será publicada no dia 31 de janeiro. A lista final dos selecionados será divulgada no dia 5 de fevereiro, após o período de recursos. Os candidatos deverão realizar suas matrículas de forma presencial, entre 5 e 13 de fevereiro, nas secretarias dos polos de apoio.

A seleção consiste na análise da documentação exigida pelo edital, que pode ser conferida no link.

O curso

A maior parte do ensino ocorre à distância (EAD), com conteúdos disponibilizados na internet e videoaulas. Os encontros presenciais, obrigatórios, representam 20% da carga horária e contemplam aulas teóricas, atividades práticas e avaliações. As datas dos encontros serão descritas no calendário de atividades a ser informado aos alunos, e ocorrerão nos polos de Cruz Alta e São Sepé.

Serviço:

Processo seletivo do curso Técnico em Agronegócio

Inscrições: até às 23h59min do dia 17 de janeiro de 2025, no site http://etec.senar.org.br/

Lista preliminar dos selecionados: 31 de janeiro de 2025

Classificação final: 5 de fevereiro de 2025