Resultados homologados: Escolas estaduais da 21ª CRE elegem diretores e vice-diretores para 2025-2027

A 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) homologou os resultados das eleições para diretores e vice-diretores das escolas estaduais da região. Realizadas na última segunda-feira, 16 de dezembro, as votações ocorreram em 48 das 63 escolas da rede, marcando mais um ciclo de gestão democrática no ensino estadual, conforme previsto na Lei 16.088/2024.

O pleito, que definiu as equipes diretivas para o período de 2025 a 2027, foi realizado em equipamentos eletrônicos desconectados da internet. Todo o processo incluiu etapas rigorosas, como curso de gestão escolar, prova de conhecimentos específicos e a eleição pela comunidade escolar.

Participação e quórum atingidos

A votação contou com a participação de professores, funcionários, alunos acima de 12 anos e representantes de alunos menores de idade. Em todas as escolas participantes, os segmentos de pais e alunos atingiram os 30% exigidos, enquanto professores e funcionários compuseram 50% do quórum necessário, garantindo a validação do processo em todas as unidades.

Próximos passos

Com os resultados já homologados, as novas equipes diretivas assumirão suas funções a partir de 2025, conduzindo as escolas estaduais em seus projetos pedagógicos e administrativos pelos próximos três anos. Caso alguma unidade escolar não tivesse alcançado o quórum, estava previsto um segundo turno em 20 de dezembro, mas essa necessidade não se concretizou, reforçando o sucesso do processo eleitoral.

Todas as escolas pertencentes à 21ª CRE

Confira os diretores responsáveis por cada escola da região: