Desenvolvimento de soft skills redefine a atuação de profissionais de TI

No competitivo e dinâmico setor de Tecnologia da Informação (TI), dominar as hard skills sempre foi crucial. Porém, em tempos de transformações rápidas, as soft skills — competências interpessoais e comportamentais — despontam como diferencial indispensável. A importância das soft skills para profissionais de TI tem sido amplamente reconhecida por diversas pesquisas. Um estudo realizado pela Robert Half publicado na Forbes destaca que o profissional mais buscado atualmente é aquele que combina capacidades emocionais e digitais, evidenciando a relevância das soft skills no setor de tecnologia.

É nesse contexto que a Teoria U, desenvolvida por Otto Scharmer – professor sênior no Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) e cofundador do Presencing Institute e do MITx u.lab. - ganha destaque, promovendo um novo olhar sobre o desenvolvimento humano e organizacional. A Teoria U propõe uma jornada de aprendizado profundo, na qual profissionais são desafiados a abandonar antigos paradigmas, conectar-se com o presente e cocriar futuros mais conscientes. Aplicada no desenvolvimento de soft skills, ela tem buscado impactar diretamente na maneira como equipes colaboram, inovam e enfrentam desafios no setor de TI.

Mara Carneiro, coordenadora do MBA em Gestão da Inovação e Negócios Sustentáveis da FIAP, especialista na metodologia e entusiasta da Teoria U, destaca: "A Teoria U nos convida a uma jornada de percepção mais ampla, que nos permite olhar para o futuro com mais clareza, enquanto desconstruímos padrões antigos. Esta prática transforma não apenas o indivíduo, mas também os ecossistemas nos quais ele está inserido".

Transformando salas de aula em laboratórios de inovação

Na FIAP, por exemplo, a Teoria U foi integrada aos MBAs como disciplina optativa, batizada de Power Skills. A professora Rose Longo, parte deste movimento, comenta: "Construímos uma abordagem transversal, onde os alunos são desafiados a pensar fora da caixa. O objetivo é desenvolver perfis disruptivos e inovadores, capazes de gerar impacto real em suas organizações e na sociedade". A professora Longo reforça que o aprendizado não se limita aos estudantes: "Praticar as ferramentas da Teoria U transforma todos nós. Como educadores, também somos impactados, aprendendo e evoluindo a cada nova experiência".

Transformando privilégios em impacto

Igor Souza – professor dos MBAs da FIAP, pesquisador da teoria U - reconhece o potencial transformador da metodologia: "Quando alguém toma consciência do privilégio de estar em uma posição de aprendizado, a questão que surge é: como posso usar esse conhecimento para promover mudanças significativas? A Teoria U nos dá ferramentas para explorar não apenas a superfície, mas as camadas mais profundas das nossas interações e decisões".

Souza reforça que o curso não se limita à teoria: "A jornada passa por desafios práticos, que vão desde a escuta ativa até a colaboração em tempo real, sempre com foco em gerar soluções robustas e inovadoras".

Impacto além da sala de aula

Como resultado de seus estudos e pesquisas sobre a Teoria U, os professores Igor Souza, Mara Carneiro e Rose Longo criaram – na FIAP - o Impact Lab: um ambiente projetado para estimular a criatividade, a experimentação e a resolução de problemas complexos. Integrado à metodologia da Teoria U, o Impact Lab cria condições para que os participantes explorem soluções inovadoras por meio de desafios práticos e do uso de tecnologias emergentes. "No Impact Lab, conectamos teoria e prática, proporcionando um espaço para que os alunos experimentem a aplicação direta dos conceitos aprendidos, com foco em criar impacto social e organizacional", comenta o professor Souza.

Um dos pontos altos produzido pelo Impact Lab ocorreu em 12 de novembro, quando a FIAP trouxe o próprio Otto Scharmer ao Brasil para uma MasterClass presencial, aberta ao público de forma gratuita, reunindo estudantes, profissionais e educadores na sede da instituição além de ser transmitida ao vivo em seis estados brasileiros e no Uruguai. O evento foi um marco para disseminar a importância do desenvolvimento de soft skills na área de TI. “Ter Otto Scharmer conosco foi inspirador. Ele reforçou que a transformação de cenários só acontece quando mudamos a forma de ver o mundo e de agir sobre ele”, destaca o professor Souza.

Durante a MasterClass, Scharmer abordou conceitos como “open mind”, “open heart” e “open will” – elementos essenciais da Teoria U que promovem abertura para novas ideias, empatia e a coragem de agir. Conforme Mara Carneiro pontua, o sucesso da Teoria U na FIAP e em outras instituições se deve à sua capacidade de unir pessoas em torno de um propósito comum: "Estamos construindo algo maior, uma rede de transformação que conecta tecnologia, educação e propósito para gerar impacto real na sociedade".

"A Teoria U nos desafia a ser agentes de transformação, tanto em nossos ambientes profissionais quanto na sociedade como um todo. E este é o tipo de mudança que realmente importa", conclui o professor Igor Souza.