Brigada Militar atua em Porto Mauá e Três Passos para combater crimes ambientais  

Essas ocorrências destacam o compromisso do Comando Ambiental na fiscalização e preservação do meio ambiente, atuando para proteger a saúde pública e combater práticas irregulares. Os responsáveis serão responsabilizados por crimes de poluição e outras infrações ambientais.

Na cidade de Três Passos, durante vistoria a um empreendimento, foi constatado o uso de dezenas de pneus descartados a céu aberto para contenção de barrancos. Os pneus acumulavam água parada, configurando risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação contou com o apoio da Fiscalização Sanitária e Ambiental.

