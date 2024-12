HUB de ATER Digital: o que é e como beneficia o agricultor

Apicultores serão beneficiados pelo HUB neste primeiro momento (Foto: Aires Mariga / Epagri)

A Epagri está desenvolvendo um trabalho experimental para avaliar metodologias de ATER Digital chamado HUB de ATER Digital. HUB é um espaço onde se concentram informações com facilidade de acesso. Neste caso específico, informações de Assistência Técnica e Extensão Rural repassadas de forma digital para o agricultor. Estão sendo beneficiados, neste primeiro momento, apicultores e produtores de batata-doce. “O produtor recebe informações calendarizadas no momento certo, como época da florada, no caso da apicultura, e manejo e plantio no caso da batata-doce”, explica o agrônomo Humberto Bicca Neto, analista de extensão do Departamento Estadual de Planejamento.

São 17 extensionistas envolvidos no processo, sob supervisão da gerência estadual de Extensão Rural e Pesqueira, cujo gerente é Hoilson Fogolari. O trabalho com apicultura tem a coordenação de Rodrigo da Cunha, e o da olericultura, de Darlan Marchesi.

Depois do trabalho com ATER Digital, em que o produtor recebe conteúdo digital em áudio e vídeo, são feitas visitas a campo de maneira complementar. “O conteúdo é simples e de fácil entendimento”, diz Humberto. E o agricultor pode compartilhar, trocar informações e tirar dúvidas. Uma questão prática que surgiu no HUB de Ater Digital foi sobre mudas de batata-doce. A resposta pronta para o produtor envolveu pesquisa e extensão. “A ideia é estar junto com o agricultor, com informação qualificada na palma da mão”, enfatiza Humberto.

