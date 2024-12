Quatro municípios da Região Celeiro recebem Selo Ouro de destaque na alfabetização em 2024

Os municípios de Redentora, Tenente Portela, Esperança do Sul e Derrubadas foram reconhecidos com o Selo Ouro na iniciativa Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, promovida pelo governo federal. O prêmio destaca o trabalho das Secretarias Municipais de Educação na alfabetização das crianças brasileiras.

Na Região Celeiro, esses quatro municípios se destacaram entre os premiados. Em todo o Rio Grande do Sul, 113 municípios alcançaram o Selo Ouro, um reflexo do compromisso com o avanço na qualidade da educação básica.

A iniciativa, promovida pelo Ministério da Educação, celebra os avanços na alfabetização alcançados ao longo de 2024. O reconhecimento é direcionado às Secretarias de Educação que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma política pública voltada para garantir a alfabetização plena das crianças em idade escolar.

O prêmio reforça o empenho e a dedicação das equipes educacionais dessas cidades, que têm trabalhado para transformar a realidade educacional e proporcionar melhores oportunidades para as novas gerações.