Presidente da Cotricampo entrega convite da 9ª ExpoAgro ao governador Eduardo Leite

O diretor-presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, cumpriu uma série de compromissos em Porto Alegre nesta segunda-feira (16). Durante as agendas, ele esteve acompanhado pelo deputado estadual Aloísio Classmann e pelo assessor da Casa Civil, Fernando Classmann.

Um dos momentos de destaque foi o encontro com o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, onde Bridi entregou pessoalmente o convite oficial para a 9ª ExpoAgro Cotricampo, que será realizada de 19 a 22 de fevereiro de 2025, no campo experimental da cooperativa em Campo Novo.

Além disso, o presidente da Cotricampo também entregou convites a outras instituições estratégicas. Na sede do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Bridi foi recebido pelo presidente Ranolfo Vieira Júnior. Já no Badesul, esteve em reunião com o presidente Claudio Leite Gastal e o vice-presidente Flavio Lammel. A comitiva também visitou o Detran-RS, onde dialogaram com o presidente Edir Domeneghini.

A ExpoAgro Cotricampo, reconhecida como a maior feira do agronegócio do Noroeste gaúcho, é um evento consolidado que promove o setor por meio de três pilares principais: conhecimento, inovação e negócios. O apoio do governo estadual e de instituições financeiras de fomento reforça a relevância do evento, que reúne produtores, investidores e lideranças em prol do desenvolvimento do agronegócio regional.