Santa Catarina passa a contar com o Fórum Catarinense de Indicações Geográficas

Foto: Mafalda Press

Para valorizar e integrar os produtos locais reconhecidos por sua origem e qualidade foi criado o Fórum Catarinense de Indicações Geográficas. O evento realizado na sede do Sebrae/SC na última terça-feira, 10, reuniu representantes das 10 Indicações Geográficas (IGs) registradas no estado, além de parceiros estratégicos.

A criação do Fórum é resultado de uma articulação entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), o Sebrae/SC, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o próprio Fórum Catarinense de Indicações Geográficas. “O lançamento do Fórum das Indicações Geográficas e Marcas Coletivas é extremamente importante, pois é um espaço de diálogo e fomentador de ações em prol ao desenvolvimento territorial e valorização da qualidade dos produtos catarinenses”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em Exercício, Paulo Arruda.

O diretor técnico do Sebrae/SC, Fabio Búrigo Zanuzzi, ressaltou a importância da iniciativa. “As Indicações Geográficas são muito mais do que selos de qualidade; elas representam a identidade e o patrimônio de um território. Com a criação do Fórum Catarinense de IGs, damos um passo importante para consolidar essas iniciativas como vetores de desenvolvimento sustentável e valorização cultural para Santa Catarina”, comenta o diretor.

O Fórum Catarinense de IGs tem o objetivo de promover o diálogo, a troca de experiências e a capacitação técnica entre produtores, entidades e o mercado. Além disso, a iniciativa busca ampliar a visibilidade e a competitividade das IGs catarinenses no Brasil e no exterior, impulsionando o desenvolvimento econômico e cultural do estado.

Para o chefe da seção de Difusão Regional do INPI em SC, Araken Lima, a criação do Fórum Catarinense de IGs e MCs coroa um processo iniciado há mais de 10 anos, congregando acadêmicos, docentes, pesquisadores, advogados e produtores. “É o resultado da construção de um importante instrumento para as políticas de desenvolvimento local focado nos variados recursos territoriais catarinenses que podem trazer, além de diferencial competitivo para Santa Catarina, contribuições para o processo organizativo de produtores e comunidades rurais”, afirma.

Atualmente, Santa Catarina conta com as seguintes IGs registradas: Maçã Fuji da Região de São Joaquim, Mel de Melato da Bracatinga, Vinhos de Altitude de SC, Vales da Uva Goethe, Banana da Região de Corupá, Linguiça Blumenau, Cachaça de Luiz Alves, Queijo dos Campos de Cima da Serra, Erva Mate do Planalto Norte e Banana de Luiz Alves, que recebeu o registro na terça-feira,10.