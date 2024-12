Mostra Científica Interdisciplinar 2024 apresenta trabalhos de jovens cientistas da Rede Estadual

Com o tema Futuros Equânimes – Tecnologia, Equidade e Sustentabilidade, a Secretaria da Educação (Seduc) realizou, nos dias 10 e 11 de dezembro, a etapa estadual da Mostra Científica Interdisciplinar 2024. O evento, aberto ao público, ocorreu no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. A iniciativa está em sua segunda edição e se propõe a ser mais do que uma feira de ciência das escolas estaduais. O objetivo do encontro é celebrar o conhecimento em todas as suas formas, incentivando os estudantes a dialogar, explorar e expressar sua paixão pela ciência.

Neste ano, a mostra trouxe à tona os temas contemporâneos, provocando os jovens a refletir sobre os desafios do futuro a partir da interseção entre progresso tecnológico, justiça social e responsabilidade ambiental. Por meio de projetos de pesquisa, estudantes e professores passaram por diferentes fases até chegar na etapa estadual. Além de trabalhos científicos, as propostas também puderam se conectar com expressões artísticas, apresentando uma abordagem prática com elementos visuais, musicais e culturais.

O processo da Mostra CientíficaInterdisciplinar 2024 começou ainda nas escolas, com atividades organizadas pelas equipes diretivas. Cada instituição classificou entre três e seis trabalhos para seguirem à próxima fase. Na etapa regional, as Coordenadorias Regionais da Educação (CREs) escolheram os projetos que mais se destacaram em cada uma das três modalidades de ensino: Ensino Fundamental 1 (anos iniciais), Ensino Fundamental 2 (regular, integral e Educação de Jovens e Adultos) e Ensino Médio (regular, integral e Educação de Jovens e Adultos).

A etapa estadual envolveu equipes de 161 escolas de todas as 30 CREs. Os grupos foram divididos em painéis com trabalhos de temas similares. Dentro da programação, os projetos foram apresentados para uma banca de avaliadores. Na modalidade Expressão Artístico-Científica, os estudantes fizeram apresentações artísticas como esquetes teatrais, slam, poesia e dança, unindo a arte e o saber científico.