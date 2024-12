Governador destaca potencialidades do RS em evento sobre energia eólica

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (11/12), do Encontro sobre Oportunidades no Setor de Energia Eólica no Rio Grande do Sul, promovido pelo governo do Estado, Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS (Sindienergia-RS) e Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

O evento ocorreu na sede da Fiergs, em Porto Alegre, com o objetivo de apresentar as potencialidades do Estado e promover novos negócios no setor de energia eólica. Leite apresentou um painel destacando o Rio Grande do Sul como um polo de energia eólica visando um futuro mais sustentável. “Nossa marca de governo diz que o futuro nos une, e nada fala mais sobre futuro do que transição energética. Além de uma urgência global, é também uma oportunidade de desenvolvimento para o Brasil e para o Rio Grande do Sul”, disse.

Leite também falou sobre a transição energética dentro de uma agenda de reconstrução, adaptação e resiliência climática depois dos eventos meteorológicos extremos deste ano, que atingiram 95% dos municípios gaúchos. “Vivemos momentos muito difíceis e isso dá ainda mais o tom da importância de tratarmos sobre transição energética. Dentro do Plano Rio Grande para a reconstrução, há um eixo que chamamos de Rio Grande do Futuro, onde temos um Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. Esse plano olha para a economia que já está consolidada no Estado, para aquilo que está em ascensão e para a inovação. Os produtos de transição energética permeiam todos esses três pilares”, explicou.

Leite falou sobre a transição energética dentro de uma agenda de reconstrução, adaptação e resiliência climática -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais de 80% da energia produzida no Rio Grande do Sul é de origem renovável, e a energia eólica representa 18,4% da potência total instalada, com grande potencial de expansão da geração. Hoje, são 34 projetos de eólica onshore licenciados em 20 municípios gaúchos e 27 projetos offshore (lagoas e oceanos) com licenças em andamento no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O governador também destacou o grande potencial de produção de hidrogênio verde em razão da capacidade de geração de energia renovável e da demanda interna pelo produto. “É essencial para o nosso desenvolvimento e neste evento destacamos essas oportunidades e o tanto que o Estado está dedicado a fazer com que novos empreendimentos de energias renováveis possam acontecer no Rio Grande do Sul, aproveitando a geração de emprego e renda para a nossa população.”