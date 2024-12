Período para escolher o tamanho dos uniformes escolares da Rede Estadual termina na sexta (13)

Na última semana de mobilização, os gestores das escolas estaduais têm prazo até sexta-feira (13/12) para garantir que os estudantes regularizem a solicitação dos uniformes escolares. A partir de 2025, os alunos matriculados na Rede Estadual irão receber as peças do governo do Estado, em uma iniciativa inédita que busca promover mais equidade no ambiente escolar, além de valorizar a identidade e o senso de pertencimento à educação gaúcha.

Nesta etapa, as escolas estão responsáveis por coordenar a seleção do tamanho dos uniformes dos estudantes que ainda não fizeram a escolha. As equipes diretivas devem entrar em contato com os pais e responsáveis de menores de 16 anos que estejam nessa situação para normalizar os pedidos. No caso dos alunos maiores de 16 anos que já fazem parte da Rede Estadual, eles não precisam de um responsável legal para validar os dados pessoais e podem fazer a solicitação diretamente com a escola.

A escolha deve ser feita de forma on-line, por meio do site oficial, que disponibiliza uma série de ferramentas para auxiliar na seleção correta das medidas. Além disso, a plataforma agora oferece uma opção para que os gestores escolares identifiquem, de forma rápida e fácil, quais estudantes de suas respectivas escolas ainda não regularizaram o pedido dos tamanhos. Ao acessar o site com o login de gestor, serão disponibilizadas as informações sobre as solicitações, e a busca dos dados pode ser separada por filtros como nome do estudante, número de matrícula, tipo de ensino e escola.

Link do site: https://escola.rs.gov.br/uniformes

Após a confirmação do tamanho do uniforme, a instituição de ensino em que o aluno está matriculado será informada, e os kits de uniforme serão entregues na escola, sem qualquer custo para as famílias.

Os uniformes escolares serão divididos em dois kits, conforme a modalidade de ensino. O Kit 1 é composto por 10 peças nas cores azul, verde e branco, incluindo três camisetas de manga curta, duas de manga longa, um moletom, uma jaqueta, duas calças de moletom e uma bermuda. Ele é destinado aos alunos dos Anos Iniciais, do Ensino Fundamental I e II, e do Ensino Médio, abrangendo tanto a modalidade regular quanto o Curso Normal e a Educação Profissional (cursos técnicos) integrada ao Ensino Médio.

Por outro lado, o Kit 2 é direcionado aos alunos de cursos técnicos, ou seja, da Educação Profissional Concomitante ou Subsequente, incluindo aqueles que aproveitam estudos do Curso Normal e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ele contém três camisetas de manga curta, duas de manga longa, um moletom e uma jaqueta. Todas as peças trazem os símbolos do Estado e as palavras "Educação" e "Rede Estadual".

Cerca de 740 mil estudantes da Rede Estadual receberão os uniformes escolares no início do ano letivo de 2025, em um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões para confecção e distribuição das peças.