Hospital de Penha realiza mais de 9 mil procedimentos oftalmológicos em cinco meses

Foto: Divulgação/ SES

Entre julho e novembro de 2024, o Hospital de Penha, na Foz do Itajaí, realizou 9.921 procedimentos oftalmológicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo 2304 cirurgias de catarata. Contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o hospital é um importante parceiro no atendimento oftalmológico em Santa Catarina.



O crescimento reflete a expansão dos serviços e a melhoria estrutural implementada por meio do Programa de Valorização dos Hospitais do Governo do Estado, que transfere mensalmente mais de R$3,1 milhões para a execução dos serviços na unidade.

O número total de procedimentos representa um crescimento expressivo em relação ao mesmo período nos anos anteriores, com alta de 133% em comparação a 2023 e 266% em relação a 2022. Além disso, no primeiro semestre deste ano, a unidade já havia alcançado destaque ao realizar 1.584 cirurgias de catarata entre 1º de janeiro e 15 de junho.

De acordo com o diretor Fabiano Amorim, a instituição possui forte vocação para a oftalmologia e buscava ampliar a oferta de serviços dentro desta especialidade por meio de uma nova parceria com a SES. Em junho, após a visita do secretário Diogo Demarchi Silva, o pedido foi encaminhado para análise técnica.

“Na ocasião, mostramos os equipamentos adquiridos, como os específicos para oftalmologia, e a equipe qualificada que veio de São Paulo para atuar na região. Desde então, aumentamos as especialidades, como oftalmopediatria, estrabismo e córnea, e também ampliamos os serviços de consultas e exames oftalmológicos para atender à demanda dos municípios vizinhos”, destacou. Entre julho a novembro, foram realizadas uma média de 1.787 consultas por mês.

A recente inclusão de novas especialidades oftalmológicas, aliada à Política de Valorização Hospitalar (PVH), foi fundamental para viabilizar a expansão e a qualidade dos atendimentos. Segundo Amorim, a PVH permite remuneração competitiva para atrair e reter profissionais qualificados, além de possibilitar treinamentos específicos para a equipe.

Outro fator que contribuiu para o crescimento foi a centralização dos serviços oftalmológicos no Hospital de Penha. A estratégia garante eficiência e sustentabilidade, equilibrando financeiramente especialidades menos lucrativas com outras mais rentáveis. “Esse modelo permite que a estrutura funcione como um centro de especialização, o que reduz custos e aumenta a qualidade do atendimento”, explicou Amorim.

O hospital, que conta com 28 leitos (18 convencionais e 10 de hospital-dia) também realiza em média 230 procedimentos por mês nas áreas de ortopedia e cirurgia geral.



