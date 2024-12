Câmara Setorial da Agroinovação cria Grupos de Trabalho para ampliar ações de conectividade e tecnologia para o campo

Foto: Arquivo/SAR

O estado de Santa Catarina é reconhecido pelo potencial empreendedor, o setor da inovação é um dos mais promissores do Brasil e conta com uma vasta indústria e tecnologia. Para fomentar a inovação no agronegócio, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) em conjunto com setores do governo e sociedade civil, encaminha a criação de Grupos Temáticos de Trabalho, coordenados pela Câmara Setorial da Agroinovação.

Essa Câmara Temática avança na discussão sobre inovação e conectividade no campo, levando em consideração a necessidade de estímulos tecnológicos, aplicação de processos digitais mais eficientes e inovação nas áreas rurais. Os grupos temáticos terão o envolvimento das entidades participantes na construção e ampliação dos projetos para o próximo ano. Os Grupos de Trabalho (GT) foram divididos em: GT1 Cultura da Inovação, GT2 Conectividade do Ambiente Rural, GT3 Fortalecimento dos Ecossistemas Regionais e Locais e GT4 Tecnologias nas Cadeias Produtivas. Participaram da reunião representantes da SAR, Epagri, Ceasa/SC, Cidasc, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Udesc, Ocesc, Sebrae, Senai, Badesc, BRDE, Fecoagro, Acate, Acafe, Embrapa e Fetaesc.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em exercício, Paulo Arruda, ressaltou que Santa Catarina já é uma referência no segmento da tecnologia e o desafio é impulsionar os processos tecnológicos e digitais para o campo. “Queremos expandir e colaborar, de forma estratégica, promovendo modelos de negócios para o campo, acelerando ações de integração tecnológica, gerando conhecimento, levando mais informações e processos digitais para o fortalecimento das comunidades rurais”, destaca Arruda.

As Câmaras Setoriais aprovadas pela SAR por meio do Cederural são: Agroinovação; Alho; Apicultura e Meliponicultura; Arroz; Agroindústria Familiar Rural; Bambu; Bebidas Regionais; Cebola; Certificações de Produtos Agropecuários e Signos Distintivos; Crédito e Seguro Rural; Defesa Vegetal; Erva-Mate; Flores e Plantas Ornamentais; Florestas Plantadas; Fruticultura; Fundiária; Grãos; Leite e Derivados; Mandioca; Olericultura; Ovinocultura e Caprinocultura; Palmeiras Cultivadas; Pecuária de Corte; Plantas Medicinais; Produção Orgânica; Recursos Naturais e Meio Ambiente; Sementes e Mudas; Suínos e Aves; Tabaco; Turismo Rural; Uva e Derivados.